ضبط 33 قطعة سلاح وتنفيذ 43 ألف حكم قضائي في حملة للأمن العام

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة بإشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط" 33 قطعة سلاح نارى، 109قضية مخدرات وتنفيذ 43618حكم قضائى متنوع".

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية، تم ضبط 3 تشكيلات عصابية ضمت 7 متهمين ارتكبوا 17 حادث متنوع، فى مجال ضبط قضايا المخدرات ضبط 109قضية مخدرات بحوزة 116 متهما.

وفي مجال فحص السائقين، جرى فحص 71 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، تبين إيجابية (6) منهم.

كما شنت شرطة المسطحات المائية، بوزارة الداخلية، حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا بعدد من محافظات الجمهورية.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 90 قضية بنطاق المنطقة المركزية، 42 سيارة بنطاق القليوبية لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات "انبعاث أدخنة كثيفة".

وجرى تنفيذ 26 حالة تعد على الأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.