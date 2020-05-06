ذكر مسؤولون اليوم الأربعاء أن رجلا قطع رأس شقيقته الصغرى في إقليم باداخشان شمال شرق أفغانستان، بعد هروبها مع صديقها.

وكانت الفتاة، 20 عاما، قد لجأت إلى الشرطة لحمايتها. وقال صنع الله روحاني المتحدث باسم مدير شرطة إقليم باداخشان، إنها لجأت إلى الشرطة في منطقة باهاراك يوم السبت الماضي ومعها صديقها.

وقالت الشرطة إن الفتاة وصديقها كانا يريدان الزواج، لكن أسرة الفتاة لم تكن ستوافق على هذه الزيجة، حيث إن الشاب ينحدر من أسرة فقيرة.

وتسلمها شقيقها من الشرطة أمس الأول الاثنين وأكد للشرطة أنه لن يحدث شيئا لها.

وتابع المتحدث أن الرجل قام بقتلها الليلة التالية.

وأضاف روحاني أن أفراد أسرتها أدلوا بشهاداتهم أمام الشرطة، حيث اعترفوا بأن شقيقها قتلها وهرب. وتم وضع صديقها تحت حماية الشرطة.