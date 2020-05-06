الزراعة: تحصين 400 ألف رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

أكد الدكتور عبدالحكيم محمود ، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن مديريات الطب البيطري في المحافظات تواصل تحصين الماشية ضد مرضي : الحمى القلاعية ، وحمى الوادي المتصدع.. مشيرا إلى أن إجمالي ما تم تحصينه في 22 محافظة بلغ 415 ألفا و736 حيوانا من المترددين على الوحدات البيطرية.

وأضاف رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية - في تصريح اليوم الأربعاء- أن ذلك يأتي لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض، والحفاظ على مستويات المناعة العالية، والتي تحققت من خلال الحملات القومية المتتالية، والتي أدت إلى سيطرة وزارة الزراعة على هذين المرضين.

وأضاف أن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير قد وجه بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لوقاية جميع العاملين بالهيئة العامة للخدمات البيطرية من فيروس "كورونا" المستجد.

يذكر أنه ولأول مرة في مصر تتم السيطرة على مرض الحمى القلاعية، ولم يتم تسجيل أي حالة إصابة بالمرض خلال عام، وذلك بفضل الجهود المتميزة التي يبذلها الأطباء البيطريون خلال حملات التحصين المستمرة طوال العام.