أكد صلاح ميرغنى وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، انتظام دخول طلاب الصف الأول الثانوي بمنصة الاختبار الإلكترونى لمادة الجغرافيا الذي تم، اليوم الأربعاء، على التابلت من المنزل، حيث بلغت نسبة دخول الطلاب على المنصة الإلكترونية 100%.

وقال إن غرفة العمليات الرئيسية بديوان المديرية تواصل متابعة سير أعمال الامتحانات بجميع المدارس التابعة للإدارات التعليمية لحظة بلحظة، بجانب التواصل المستمر مع الطلاب ومسؤولي التطوير عبر جروبات "واتس آب" والخدمات التليفونية المتاحة لمتابعة الدخول على المنصة والعمل على حل أي شكاوى فورا؛ لضمان تهيئة المناخ الملائم للطلاب لآداء الامتحان من خلال إدارة التعليم الثانوي، وشؤون الطلاب، والمكتب الفني؛ والتطوير، والإحصاء، والمتابعة.

وأشار إلى التعاون المثمر من الجميع لإنجاح العمل وآداء الطلاب للامتحانات الإلكترونية دون عوائق.