خطاب من مواطن إسرائيلي ألماني للسفارة الألمانية يرفض الوساطة مع حماس

تلقت السفارة الألمانية في إسرائيل، اليوم الأربعاء، خطابا من مواطن إسرائيلي ألماني يرفض فيه بشكل قاطع مساعي الحكومة الألمانية للتوسط بين إسرائيل وحركة المقاومة (حماس) لتبادل الأسرى بين الجانبين.

وكتب الرجل، ويدعى رون كيرمان، في خطابه أن ابنته تال قد لقيت حتفها وهي في سن الثامنة عشر إثر هجوم شنته حماس على حافلة في حيفا في عام 2003.

وقال كيرمان: "أنا أدين اضطلاع ألمانيا الدائم بدور الوسيط ولعبها دورا نشطا في تحرير إرهابيين قتلوا يهودا وإسرائيليين بصورة وحشية".

وأشار كيرمان إلى اتفاق سابق تم مع حماس بوساطة ألمانية في 2011، أطلقت بموجبه الحركة سراح الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط مقابل إفراج إسرائيل عن أكثر من 1000 أسير فلسطيني، وحذر كيرمان من " نقطة حرجة جديدة نستسلم فيها أمام الإرهاب".

وأضاف كيرمان أنه منذ 2011 " قُتِلَ عشرة إسرائيليين على يد إرهابيين تم الإفراج عنهم آنذاك" وطالب ألمانيا " بألا تكون جزءا من مثل هذه الحملة المهددة للحياة للإفراج عن إرهابيين أحياء".

وأفادت تقارير إعلامية بأن هناك مفاوضات مكثفة بين إسرائيل وحركة حماس لتبادل الأسرى، حيث تسعى إسرائيل للإفراج عن مدنيين اثنين من مواطنيها وتسليم رفات جنديين قُتِلا في معركة غزة عام 2014، وفي المقابل تطلب حماس الإفراج عن ما لا يقل عن عشرات المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وحسب تقرير لصحيفة "دي تسايت" فإن جهاز الاستخبارات الألمانية الخارجي (بي إن دي) يشارك في المفاوضات بين الطرفين، وأوضحت الصحيفة أن عميلين ألمانيين بالإضافة إلى دبلوماسي سويسري يشاركون في هذه المفاوضات.

كانت بعثة التفاوض بدأت في صيف 2018، بعد أن عرض وزير الخارجية الألماني هايكو ماس المساعدة بالتوسط بين الجانبين.

ولم يصدر عن جهاز الاستخبارات الألمانية تعليق على هذا التقرير بعد.