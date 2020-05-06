جامعة الزقازيق تُعلن تشكيل الفريق الطبي الأول لمبنى العزل للعاملين بالجامعة

أعلن الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، تشكيل الفريق الطبي الأول لمبنى العزل المُخصص لاستقبال المصابين بفيروس "كورونا" المُستجد من العاملين بقطاعي التعليم والمستشفيات بالجامعة.

وأشار رئيس الجامعة، في بيان له، اليوم الأربعاء، إلى أن الفريق يضم كلًا من: الدكتور محمد عفت، مدير مبنى العزل، والدكتورة نهواند الديب، نائبة المدير، والدكتور أحمد سعيد، والدكتورة أنعام إسماعيل، والدكتورة لمى عادل سلامة، أطباء الأمراض الصدرية، والدكتور عماد حمدي، والدكتور محمد عزت، أطباء التخدير والرعاية المركزة، والدكتور محمود عبدالمنعم، والدكتور أحمد محمد فرج، أطباء أمراض الباطنة والكلى، والدكتورة آلاء مجدي، والدكتور محمود عبدالصمد، أطباء الأمراض المتوطنة، والدكتورة تقى إبراهيم، والدكتورة دينا محمد، صيادلة، وفاطمة الزيني، مشرفة المبنى، ومحمد فؤاد ومحمد شحاته، أخصائيو التمريض، والممرضين محمد مصباح وفادي الصادق وأحمد محمد عبدالمطلب ومحمود محمد أحمد وأحمد صابر، بالإضافة إلى أحمد شعبان، مراقب المبنى، والعمال محمد إبراهيم ومحمد نصر والسعيد كمال.

وتوجه رئيس جامعة الزقازيق، بالشكر والتقدير لأعضاء الفريق الطبي، مثمنًا شعورهم بالمسئولية والواجب الوطني وآدائهم عملهم بكل إخلاص وتفاني.