مجلس الشيوخ البولندي يرفض التصويت البريدي

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رفض مجلس الشيوخ البولندي مشروع قانون كان سيسمح للبلاد بإجراء الانتخابات الرئاسية المقررة الأسبوع المقبل بالتصويت البريدي، إلا أن القرار النهائي سيتخذه مجلس النواب.

ورفض أعضاء مجلس الشيوخ مشروع القانون في وقت متأخر الثلاثاء، بواقع 50 صوتا مقابل 35 صوتا، وامتنع عضو واحد عن التصويت.

ولا يزال بإمكان مجلس النواب "سيجم" عكس وإبطال قرار مجلس الشيوخ، لكنه يحتاج إلى أغلبية مطلقة للقيام بذلك، بمعني أن عدد الأصوات المؤيدة لعكس قرار مجلس الشيوخ يجب أن يكون أكبر من عدد الأصوات المعارضة والممتنعين عن التصويت معا.

وكان من المقرر أن يصوت "سيجم" على مشروع القانون بعد غد الخميس، إلا أنه ربما يجري عملية التصويت قبل ذلك.

وأصبحت الكرة الآن في ملعب حزب القانون والعدالة الحاكم القومي المحافظ الذي يرغب في إجراء الانتخابات الرئاسية بالتصويت البريدي خلال أيار/مايو الجاري.

ويمتلك الحزب الأغلبية في المجلس الأدنى لكنه ربما يواجه بعض التمرد من فصيل داخل مجموعته البرلمانية مرتبط بنائب رئيس الوزراء السابق ياروسلاف جوفين

وكان رئيس مجلس الشيوخ قد اتهم في وقت سابق أعضاء المجلس من حزب القانون والعدالة الحاكم بمحاولة فرض إجراء انتخابات رئاسية بالتصويت البريدي من خلال عرقلة عمل مجلس الشيوخ.

وكتب توماش جرودزكي، وهو عضو حزب المنبر المدني الوسطي، على موقع تويتر إن "حزب القانون والعدالة يستخدم خدع إجرائية لإجبار الشعب البولندي على إجراء عملية تصويت بريدي".

ويرى معلقون أن الحزب الحاكم مصمم على إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن حيث يتقدم الرئيس الحالي أندريه دودا المدعوم من حزب القانون والعدالة في استطلاعات الرأي بشكل مريح.

وعلى العكس ترغب المعارضة في تأجيل الانتخابات بسبب حالة الكوارث الطبيعية في البلاد بسبب وباء فيروس كورونا.