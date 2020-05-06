الولايات الألمانية تتولى مسؤولية البت في الفتح التدريجي لقطاع الضيافة

اتفقت المستشارة الألمانية انجيلا ميركل ورؤساء حكومات الولايات اليوم الأربعاء على أن تتولى الولايات مسؤولية البت في الفتح التدريجي لقطاع الضيافة.

جاء ذلك وفقا لما علمته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) من مشاركين في الاجتماع الذي عقدته ميركل مع رؤساء حكومات الولايات عبر الفيديو.

وبموجب الاتفاق، تتحمل الولايات مسؤولية التصرف وفقا لتطورات العدوى والخصائص التي تتسم بها كل ولاية، وذلك بحسب مشروع القرار الذي صدر عن الاجتماع وحصلت (د.ب.أ) على نسخة منه، ويسري هذا الإجراء الفنادق والبنسيونات ومساكن المصايف بالإضافة إلى المطاعم.

كانت الحانات والمطاعم قد أُغْلِقَتْ في منتصف مارس الماضي لمنع انتشار فيروس كورونا، واُسْتُثْنِي من الإجراء أخذ وتوصيل الطعام إلى المنازل.

كانت بعض الولايات أعلنت عن خطوات لفتح مقيد لقطاع الضيافة وربطت هذه الخطوات بشروط تتعلق بحماية الصحة.

ويعد قطاع الضيافة والفنادق من القطاعات الأكثر تضررا من أزمة كورونا.

وستتولى الولايات المسؤولية أيضا عن إعادة الفتح التدريجي لقطاعات أخرى، منها قاعات المحاضرات في الجامعات ومدارس الموسيقى والحانات والأندية وصالات الديسكو والمعارض ومدارس القيادة ومراكز التجميل وحمامات السباحة وصالات اللياقة البدنية.

كما ستبت الولايات أيضا في أمر " الفعاليات الصغيرة سواء العامة أو الخاصة والحفلات والندوات التي ليس لها سمة احتفالية"، بالإضافة إلى إعادة تشغيل المسارح ودور الأوبرا والسينما ودور الحفلات الموسيقية.

كان وزراء اقتصاد الولايات الألمانية اتفقوا أمس الثلاثاء، على السعي إلى إعادة فتح مشروط لقطاع الضيافة في البلاد في مدى زمني يتراوح بين 9 إلى 22 مايو الجاري، وافتتاح الفنادق والبنسيونات بحلول نهاية الشهر، شريطة الالتزام الصارم بتعليمات النظافة الصحية وقواعد التباعد مع وضع خطة لحماية العاملين.