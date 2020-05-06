بواتينج : لولا فليك لما استمريت في بايرن ميونخ

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قال جيروم بواتينج لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ إنه يمكنه تخيل البقاء مع الفريق لما بعد نهاية عقده الحالي، وذلك بعد بقاء هانسي فليك مديرا فنيا للفريق.

وقال بواتينج /31 عاما/ لعدد اليوم الأربعاء من صحيفة "بيلد" الألمانية :"عقدي مستمر مع بايرن حتى 2021. تحت قيادة هانسي فليك، يمكنني تخيل الوفاء به".

وتولى فليك تدريب بايرن ميونخ في نوفمبر بشكل مؤقت عقب إقالة نيكو كوفاتش، ولكن بعد سلسلة من الأداء الجيد استحق الحصول على الوظيفة لأجل طويل وتوقيعه على عقود تدريب الفريق أواخر الشهر الماضي.

وكان لدى بواتينج علاقات مضطربة مع قيادات النادي في بعض الأوقات، وظهر أنه حريص على الانتقال لناد آخر.

وقال بواتينج للصحيفة :"أدين بالكثير لهانسي فليك. إذا لم يكن مدربا الآن، فربما لم أكن متواجدا في بايرن".

وعمل فليك كمدرب مساعد في الجهاز الفني للمنتخب الألماني الذي توج ببطولة كأس العالم 2014. وكان بواتينج جزء من هذا الفريق.