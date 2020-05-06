صدور كتاب «أجنحة السعادة» للكاتب محمد عبدالحميد العرضي

أصدرت دار الزيات للنشر والتوزيع، حديثًا كتاب "أجنحة السعادة"، للكاتب محمد عبدالحميد العرضي، وذلك بعد نجاح روايته "برجوان".

ويقول العرضي على غلاف كتابه: "هذا الكتاب لاشك أنه من أصعب المهمات التي يكلف بها الإنسان أن يكون مسؤولا عن تربية الجيل القادم فكل ماتخطه فيهم ينعكس على سلوكهم إما سلبًا أو إيجابًا، لهذا أردت أن أوجه بهذا الكتاب رسالتين: الأولى: لكم أيها الآباء والأمهات مع تسارع الزمن وزيادة التكنولوجيا تزداد المسافة مع هذا الجيل فعقولهم ليست كعقولنا في صغرنا نحتاج أن نقترب منهم أكثر ونفهم عقولهم واحتياجاتهم، والرسالة الثانية: لك أيها المعلم الفاضل أعظم ماخصك الله به تلك الرسالة التي تؤثر بها في وجدان تلاميذك، والحق أن قيمة المعلم ليست في مهارته في التدريس فقط بل المهارة الأعظم أن تَنْفُذَ إلى نفوس طلابك وتعطهم من علمك وفق احتياجاتهم النفسية لنصل معا إلى التعلم الممتع، وأخيرًا كل طفل كعصفور يسعى ليحلق عاليًا فلنكن نحن أجنحة السعادة لانطلاقهم لا سلاسل تُقَيِّد طاقاتهم".

محمد عبدالحميد العرضي، كاتب وروائي مصري سبق له النشر مع دار الزيات للنشر والتوزيع، آخر إصداراته الروائية رواية "برجوان"، وهي رواية تاريخية تحكي عن تاريخ الدولة الفاطمية.

يعمل العرضي كمدرس بالمملكة العربية السعودية، وهو خبير تدريب دولي، يهوى القراءة والبحث وهو ماغرسه فيه والده منذ الصغر حيث فاز بأفضل بحث بمحافظة القليوبية وهو في الصف الخامس الابتدائي ومن بعدها توالت الأبحاث ساعده في ذلك حفظه للقرآن الكريم من صغره بمساعدة والدته، مما أثر في لغته العربية وحسن اختياره للألفاظ، ويحلم بكتابه تزيد من وعي المجتمع المصري وتلقي الضوء بشكل أكبر على التاريخ المصري العظيم.