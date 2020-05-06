رئيس جامعة الإسكندرية: غدا الإعلان عن تفاصيل «المشروعات البحثية» للطلاب

قال رئيس جامعة الإسكندرية الدكتور عصام الكردي، إنه اعتبارا من غد الخميس سيتم البدء في الإعلان عن كل التفاصيل الخاصة "بالمشروع البحثي" البديل لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بالكليات التي اعتمدت هذه الطريقة للاختبارات والتقييم وفقا للضوابط التي وضعها المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الكردي -خلال ترؤسه لاجتماع مجلس الجامعة- أن إجمالي المواد الدراسية التي سيتم فيها تقديم البحث بلغ 870 مادة على مستوى 21 كلية، وسيتم البدء في تسليم هذه الأبحاث اعتبارا من 31 مايو الحالي.

وأشار إلى أن إجمالي المواد التي سيتم الامتحان فيها إليكترونيا بلغ مايزيد على 249 مادة، وذلك في الكليات المحدودة العدد، وتمتلك بنية تحتية إليكترونية قوية ووسيلة تكنولوجية مع الطلاب تضمن أداء الامتحانات بنجاح وتم تدريبهم عليها مسبقا.

ووافق المجلس على قيام الطلاب المكفوفين بتقديم بحث مقالي في مواد الدراسة، وطلاب الصم والبكم والدمج سيتم اختبارهم عن طريق اختبار موضوعي "MCQ".

واعتمد مجلس الجامعة القواعد والضوابط المنظمة لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعى 2019- 2020 وفق ما قرره المجلس الأعلى للجامعات وما تم الاتفاق عليه في مجالس الكليات.