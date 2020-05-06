وزير الصحة السعودي يطمئن مواطنيه بشأن كورونا: معدل الوفيات منخفض جدا

أكد وزير الصحة السعودي توفيق الربيعة أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جداً بفيروس كورونا، موضحا أن معدل الوفيات العالمي يبلغ 7% في حين أن المعدل في المملكة هو أقل من 0.7%.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء عنه القول: "لقد لاحظتم ازدياد الحالات في الأسبوعين الماضية، والتي تجاوزت 1000 حالة يوميا، وهذا نتيجة للفحص الموسع الذي تقوم به الفرق الصحية في جميع مناطق المملكة".

وأضاف :"رغم ذلك فإننا نبشركم ولله الحمد أن معدل الوفيات في المملكة منخفض جدا ... فمعدل الوفيات العالمي يبلغ 7% في حين أن المعدل في المملكة أقل من 0.7%، أي أن المعدل العالمي أكثر من عشرة أضعاف المعدل في المملكة".

وأرجع هذا لسببين رئيسيين هما وجود بروتوكول علاجي دقيق وموحد طورته وزارة الصحة من خلال مجموعة من الخبراء السعوديين الذين يقومون بالاجتماع بشكل يومي لتحديث البروتوكول، والسبب الثاني هو الفحص الموسع والمسح النشط الذي تقوم به الوزارة لتتبع الحالات والبحث عنها والوصول لها قبل انتشارها وقبل أن تسوء الحالات.

وكشف أن "الدولة منذ بداية الجائحة عملت على تخصيص آلاف الأسرة للعناية المركزة وأجهزة التنفس الصناعي لمرضى فيروس كورونا الجديد. والحمد لله الشاغر منها اليوم أكثر من 96% وبتطبيقكم الإجراءات الوقائية فلن نحتاج لها بإذن الله".