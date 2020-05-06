رئيس جامعة الزقازيق يطمئن على استعدادات المدن الجامعية لاستقبال وعزل المصريين العائدين من الخارج

تفقد الدكتور عثمان شعلان، رئيس جامعة الزقازيق، المدن الجامعية؛ للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال وعزل العائدين من الخارج، تنفيذًا لقرار رئيس مجلس الوزراء بتحمل الدولة تكلفة الإقامة والإعاشة للعزل الصحي في المدن الجامعية، واستيعاب الأعداد الكبيرة من المصريين العائدين إلى أرض الوطن، مع ضرورة خضوع هؤلاء للعزل منعًا لانتشار الفيروس.

ورافق رئيس الجامعة خلال جولته كلًا من: الدكتورة ميرفت عسكر، نائبة رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور عبدالمنعم نافع، المشرف على قطاع التعليم والطلاب، والدكتور رمضان نافع، مستشار رئيس الجامعة لشئون الوقاية ومكافحة العدوى، والدكتور أحمد عبدالستار، أمين عام الجامعة، والدكتور وليد ندا، المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، مدير عام المدن الجامعية

وأوضح رئيس الجامعة، في بيان له، اليوم الأربعاء، أنه تم تجهيز أماكن إقامة بالمدن الجامعية في اثنين من المباني، مُقسمة إلى (ذكور، وإناث)، وتوفر 440 غرفة رباعية، بقدرة استيعابية تصل إلى 1760 فردًا حال إقامة 4 أفراد بالغرفة الواحدة، منوهًا بأن مباني العزل مزودة بصالة طعام وعيادة طبية بكل مبنى، وتوافر كافة الاحتياجات الضرورية والرعاية الصحية اللازمة للمُقيمين من الأفراد العائدين من الخارج.

وأشار رئيس جامعة الزقازيق، إلى أن الجامعة تُسخِر كافة إمكانياتها للتعاون مع أجهزة الدولة المختلفة لمواجهة تداعيات أزمة انتشار وتفشي فيروس "كورونا" المُستجد، وذلك بتجهيز المنشآت التابعة للجامعة (مستشفيات ومدن جامعية) لاستخدامها كأماكن عزل عند الحاجة لذلك، فضلًا عن توفير الأطقم الطبية المتميزة والأدوية والمستلزمات الطبية، لتقديم الرعاية الصحية اللازمة للمصابين بالفيروس.