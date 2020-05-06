بدأت أحداث الحلقة الثانية عشر من مسلسل "البرنس"، باكتشاف "رضوان" الفنان محمد رمضان، بسرقة هاتفه من قبل زوجات والده "سميحة" الفنانة سلوى عثمان، و"نجية" الفنانة إنعام الجريتلي، بهدف محو تسجيل إدانة أبنائهم لجريمة قتل زوجة رضوان وابنه.

وقام "فتحي" الفنان أحمد زاهر، بتهديد أشقائه الأصغر "عادل" أحمد داش، و"نورا" الفنانة ريم سامي، بعدم مساعدة رضوان وهدد نورا بقتل خطيبها "حمادة" الفنان محمد مهران، وهدد عادل بإدمانه للهيروين، ولاحظ فتحي وجود بصمات شقيقه رضوان على مسدس بمنزل زوجته الثانية "فدوى" الفنانة روجينا.

واكتشف رضوان أن وصول زوجات والده لسرقة هاتفه جاء بعد وصول أشقائه لعادل ونورا، وحاول الإطمئنان عليهم، لكن نورا رفضت مواجهة رضوان، وفعل مثلها عادل ورفض مواجهته.

وانتهت أحداث الحلقة بالقبض على رضوان أثناء عودته لمنزله، بعد قيام شقيقه "ياسر" الفنان محمد علاء، بوضع حقيبة داخل منزله، تدينه بجريمة لم يرتكبها بهدف سجنه وحصول الأشقاء على ميراثهم منه.