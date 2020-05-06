 ترامب: لا أصدق بيانات الصين حول وفيات كورونا - بوابة الشروق
الأربعاء 6 مايو 2020 11:38 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع احتواء أزمة كورونا في المنطقة والعالم قريبا؟
النتـائـج تصويت

ترامب: لا أصدق بيانات الصين حول وفيات كورونا

ترامب
ترامب
وكالات:
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 11:30 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 11:30 م

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يصدق إحصائيات الصين المنشورة رسميا بشأن فيروس كورونا المستجد، فيما صرح بأنه يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق بكين للصفقة التجارية.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد، ولا يصدق بيانات الحكومة الصينية حول حصيلة الضحايا فيها نتيجة الوباء، وفقًا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.

من جهة أخرى، ذكر ترامب أنه "بحاجة إلى أسبوع أو أسبوعين ليقرر" ما إذا كانت الصين تفي بالتزاماتها بموجب "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية الذي وقعه البلدان في يناير.

وأبلغ الرئيس الأمريكي الصحفيين بأنه ينتظر ليرى ما إذا كانت الصين ستحافظ على الاتفاق، معتبرا أنها قد لا تطبق الصفقة.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك