ترامب: لا أصدق بيانات الصين حول وفيات كورونا

أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أنه لا يصدق إحصائيات الصين المنشورة رسميا بشأن فيروس كورونا المستجد، فيما صرح بأنه يحتاج من أسبوع إلى أسبوعين لتقدير مدى تطبيق بكين للصفقة التجارية.

وقال ترامب، في تصريح صحفي أدلى به مساء اليوم الأربعاء في البيت الأبيض، إنه يصدق الأرقام التي تنشرها السلطات المعنية الأمريكية حول الوفيات الناجمة عن كورونا في البلاد، ولا يصدق بيانات الحكومة الصينية حول حصيلة الضحايا فيها نتيجة الوباء، وفقًا لموقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووجهت إدارة الرئيس الأمريكي انتقادات لاذعة إلى الصين، متهمة إياها بتضليل المجتمع الدولي بشأن بدء تفشي الفيروس، رغم أن منظمة الصحة العالمية أكدت مرارا شفافية تعامل السلطات الصينية مع هذا الموضوع.

من جهة أخرى، ذكر ترامب أنه "بحاجة إلى أسبوع أو أسبوعين ليقرر" ما إذا كانت الصين تفي بالتزاماتها بموجب "اتفاق المرحلة الأولى" لحل الخلافات التجارية الذي وقعه البلدان في يناير.

وأبلغ الرئيس الأمريكي الصحفيين بأنه ينتظر ليرى ما إذا كانت الصين ستحافظ على الاتفاق، معتبرا أنها قد لا تطبق الصفقة.