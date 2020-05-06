توقع خبراء الاقتصاد في بنك ديسكونت الإسرائيلي انكماش اقتصاد إسرائيل بمعدل 5ر6 في المئة خلال العام الحالي.

وقال المحللون في مذكرة لعملاء البنك إن هذه التوقعات تقوم على افتراض أنه سيتم رفع أغلب القيود المفروضة حاليا لوقف انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بحلول منتصف حزيران/يونيو المقبل، مع عدم تجدد الجائحة خلال 2020 و2021.

كما توقع البنك انخفاض معدل التضخم إلى أقل من صفر في المئة مجددا، اعتبارا من نيسان/أبريل الماضي وحتى الربع الأول من 2021 على الأقل.

وتوقعت وكالة بلومبرج للأنباء إبقاء البنك المركزي الإسرائيلي على سعر الفائدة الرئيسية عند مستوى 1ر0 في المئة حتى نهاية العام المقبل.

يذكر أن البنك المركزي الإسرائيلي يتوقع انكماش الاقتصاد خلال العام الحالي بمعدل 3ر5 في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ثم ينمو بمعدل 7ر8 في المئة خلال العام المقبل.