 محافظ الدقهلية يوزع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية - بوابة الشروق
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محافظ الدقهلية يوزع مساعدات على الأسر الأولى بالرعاية

نعمان سمير
نشر فى : الأربعاء 6 مايو 2020 - 3:59 م | آخر تحديث : الأربعاء 6 مايو 2020 - 4:12 م

وزع الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اليوم الأربعاء، 230 ألف جنيه مساعدات للأسر الأكثر احتياجا.

وأشار محافظ الدقهلية، إلى أنه سلم 5 أكشاك شاملة الثلاجة، وبها عداد الكهرباء والبضاعة بتكلفة إجمالية 100 ألف جنيه، وتقديم 10 مساعدات زواج لفتيات أيتام بإجمالي 70 ألف جنيه، وتوصيل 15 عداد مياه للحالات الأولى بالرعاية بإجمالي 60 ألف جنيه.

وأكد محافظ الدقهلية أن هذه المساعدات تأتي في إطار حرص المحافظة على توفير المساعدات اللازمة للاكثر احتياجا، وذلك بالتعاون والتنسيق بين جمعية الأورمان والإدارة العامة للتنمية البشرية بالمحافظة.

ووجه التحية والتقدير لجمعية الأورمان ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال.

وشهد توزيع المساعدات اليوم للاسر الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية الدكتورة هدى بلاط مدير عام التنمية البشرية بالمحافظة، وفريق عمل جمعية الأورمان أحمد عبد المحسن، وعبد الكريم محمد، ومحمد هلول.


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