أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، إعطاء ما إجماليه 50.2 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد في البرازيل.

وأظهرت البيانات أن متوسط معدل التطعيم في البلاد يقدر 1.05 مليون جرعة في اليوم الواحد. وبهذا المعدل، يتوقع أن تستغرق البرازيل ثمانية أشهر لتطعيم 75% من سكانها بلقاح من جرعتين.

وبدأت حملة التطعيم في البرازيل قبل نحو 15 أسبوعا.

وبلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بـ 9ر14 مليون إصابة، والوفيات 414 ألفا و399. ومر عام وعشرة أسابيع على تسجيل أول حالة إصابة بالفيروس في البرازيل.

يشار إلى أن الجرعات وأعداد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، تعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة، أي ما إذا كان من جرعة أو جرعتين.