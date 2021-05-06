 الجيش اللبناني: توقيف شاحنات محملة بمحروقات معدة للتهريب - بوابة الشروق
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الجيش اللبناني: توقيف شاحنات محملة بمحروقات معدة للتهريب

د ب أ
نشر في: الخميس 6 مايو 2021 - 12:10 م | آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 12:10 م

أعلن الجيش اللبناني اليوم الخميس توقيف شاحنات محملة بمحروقات معدة للتهريب إلى خارج البلاد.

 

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" اليوم، أن "دورية تابعة للجيش تمكنت ليلا من توقيف شاحنات بيك أب محملة بكميات كبيرة من مادتي البنزين والمازوت في خزانات مموهة ومعدة للتهريب إلى خارج الأراضي اللبنانية، على طريق جرد القيطع عكار -الهرمل، خراج بلدة قبعيت العكارية".

 

وأشارت إلى أنه تمت مصادرة حمولة الشاحنات وتوقيف سائقيها ومرافقيهم وتحويلهم جميعا إلى القضاء المختص مع المضبوطات لاجراء المقتضى القانوني، لافتة إلى مباشرة التحقيقات لمعرفة مصدر المحروقات ووجهتها.

 

يذكر أن لبنان يعاني من أزمة شح في مادتي البنزين والمازوت، ويعود السبب الأساسي في هذه الأزمة، إلى تهريبها لسوريا.

 


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