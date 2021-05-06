ولم يعد باستطاعة المستشفيات استقبال المزيد من المصابين بالفيروس، كما أن تلك المستشفيات باتت عاجزة عن تقديم الرعاية الصحية للمصابين الذين تمّ استقبالهم سابقاً.وتعد أوتار براديش إحدى الولايات الهندية الأشد تضرراً بالوباء، وهي الولاية الأكثر اكتظاظا بالسكان في البلاد، إذ يقطنها أكثر من 220 مليون شخص، وتجري نحو 184 ألف فحص لكل مليون شخص، هذا فيما تشهد الولاية هذا الأسبوع إغلاقاً كاملاً لمدة خمسة أيام.