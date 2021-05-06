باكستان: 4198 إصابة جديدة بكورونا و108 حالات وفاة في 24 ساعة

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أعلنت باكستان اليوم الخميس، تسجيل 108 حالات وفاة جديدة بسبب فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية، لتبلغ حصيلة الوفيات في البلاد جراء الوباء 18 ألفا و537 حالة.

وذكرت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم أن المركز الوطني للقيادة والعمليات أعلن في أحدث إحصاء له تسجيل 4198 حالة إصابة جديدة بكورونا خلال الساعات الـ24 الماضية، لترتفع حصيلة الإصابات إلى 845 ألفا و833حالة.

ولا يزال إقليم البنجاب الأكثر تضررا فيما يتعلق بحالات الوفاة جراء كورونا.

وأجرت باكستان حتى الآن 12 مليونا و56 ألفا و 986 اختبارا للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، منها 46ألفا و467 اختبار خلال الـ24 ساعة الماضية.

وبلغ عدد المتعافين 738 ألفا و727 شخصا في مختلف أنحاء البلاد، فيما لا يزال هناك 5624 مريضا في حالة حرجة.