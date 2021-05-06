أمن محافظة أبين اليمنية يعلن اغتيال مسؤول أمني على يد مجهولين

أعلنت إدارة أمن محافظة أبين، جنوبي اليمن، في بيان مساء الأربعاء، اغتيال أحد منتسبيها ومرافقه في عملية اغتيال نفذتها عناصر مجهولة في المحافظة الخاضعة لسيطرة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم إماراتيا.

وقالت إدارة الأمن في بيان اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "ننعى استشهاد مدير أمن مديرية مودية المقدم ناظم فضل الصالحي ومرافقه الخضر عانز، إثر عملية اغتيال غادرة ودنيئة نفذها مجهولون يستقلون دراجة نارية أثناء تواجدهم في بستان زراعي بضواحي مدينة مودية".

وأضافت: "لقد كان المقدم ناظم الصالحي أحد أعمدة منتسبي الأمن العام، الذين كان لهم اليد الطولى في تثبيت دعائم الأمن والاستقرار ، ومكافحة الإرهاب والخارجين عن النظام والقانون".

وحتى الآن لم تصدر أي جهة مسؤوليتها عن هذه العملية.

وسبق وأن نفذ مسلحون اغتيالات عدة استهدفت مسؤولين وجنودا في أبين، مخلفة قتلى وجرحى في صفوفهم وتبنى تنظيم القاعدة الذي ينتشر في أجزاء من المحافظة بعض تلك العمليات.