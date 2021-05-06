رئيس الوزراء البريطاني يعرب عن سعادته البالغة لمغادرة القوارب الفرنسية جيرسي

أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الخميس، مغادرة قوارب الصيد الفرنسية التي أحاطت بجزيرة جيرسي البريطانية، وأعرب عن "سروره الشديد" لهذا التطور.



وذكر بيان نشر مساء اليوم الخميس، "نظرا لحل الوضع في الوقت الحالي ، تستعد سفن الدوريات البحرية التابعة للبحرية الملكية للعودة إلى الميناء في المملكة المتحدة".



وأضاف البيان: "ما زلنا على أهبة الاستعداد لتقديم أية مساعدات أخرى لطلبات جيرسي".



وقال البيان إن سلطات جيرسى لها "الحق" في تنظيم المصايد في مياهها بموجب الاتفاق التجاري البريطاني مع الاتحاد الأوروبي وإن بريطانيا "دعمت " الجزيرة عندما كانت "تمارس هذه الحقوق".



وقال متحدث باسم جونسون "سنعمل مع جيرسي لدعم المناقشات الجارية مع المفوضية الأوروبية".