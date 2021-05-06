المحكمة العليا الإسرائيلية تصدر اليوم قرارها النهائي بخصوص إجلاء 4 عائلات فلسطينية

تصدر المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم الخميس، حكمها النهائي في قضية إجلاء أربع عائلات فلسطينية من منازلها في حي الشيخ جراح في القدس لصالح مستوطنين يدعون ملكيتهم للأرض، بعد أن أجلت يوم الأحد الماضي إصدار قرارها بهذا الشأن.

وذكرت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، اليوم، أن قوات الاحتلال تواصل قمع الاعتصام في الشيخ جراح، واعتقلت في ساعات متأخرة من الليل سبعة فلسطينيين.

ووفق الوكالة، اقتحمت قوات الاحتلال منزل عائلة الكرد المهدد بالإخلاء، واعتدت على السكان المتواجدين فيه، كما أطلقت قنبلة غاز مسيل للدموع داخله.

وقال الهلال الأحمر بالقدس، إنه جرى تسجيل 22 إصابة جراء "اعتداءات قوات الاحتلال على المعتصمين في حي الشيخ جراح، حيث تم نقل إصابتين للمستشفى، وباقي الإصابات تم علاجهم ميدانيا، جراء الاختناق من الغاز والضرب المبرح.

وكان قرار صدر في سبتمبر الماضي بإجلاء أربع عائلات فلسطينية من الحي، وتبعه قرار آخر في الشهر الذي يليه يقضي بإجلاء ثلاث عائلات أخرى.

وقدمت العائلات طلب استئناف للمحكمة العليا، التي رفضت طلب الاستئناف، وأصدرت قرارا في فبراير الماضي بإجلاء المجموعة الأولى من عائلات الحي من منازلهم بتاريخ الثاني من مايو الجاري، والمجموعة الثانية بتاريخ أول أغسطس المقبل.