جورجيا تسجل 1806 حالات إصابة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة و20 وفاة

أعلنت السلطات الصحية في جورجيا اليوم الخميس، تسجيل 1806 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية.

وذكرت صحيفة إنتر برس نيوز، الجورجية على موقعها الالكتروني باللغة الانجليزية، أن العدد الإجمالي للمصابين ارتفع في البلاد منذ بدء الجائحة إلى 317 ألفا و719 حالة.

كما سجلت جورجيا 20 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالمرض خلال الساعات الـ24 الماضية، مما رفع إجمالي عدد الوفيات في البلاد إلى 4 آلاف و227 شخصا.

في الوقت نفسه، ارتفع عدد المتعافين من الفيروس التاجي في جورجيا إلى 297 ألفا و676 متعافياً بعد شفاء 1144 مريضاً خلال الساعات الماضية، فيما لايزال هناك 15 ألفا و148 حالة نشطة على مستوى البلاد.