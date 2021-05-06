السجن 10 أشهر إضافية لناشط هونج كونج المحبوس جوشوا وونج

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قضت محكمة في هونج كونج على الناشط المحبوس جوشوا وونج بالسجن لمدة عشرة أشهر أخرى.

وذكرت وسائل إعلام فى هونج كونج أن الناشط - 24 عاما- تلقى الحكم الجديد اليوم الخميس لمشاركته فى احتجاج غير مصرح به العام الماضي بمناسبة الذكرى السنوية للقمع الدموي الذي شنته الصين على الحركة الديمقراطية في 4 يونيو من عام 1989.

وحكم على ثلاثة مستشارين محليين إلى جانبه بالسجن لمدد تتراوح بين أربعة وستة أشهر.

يذكر أن وونج، الذي ينظر إليه على أنه وجه الحركة المؤيدة للديمقراطية في هونج كونج، مسجون بالفعل بسبب دوره في احتجاجات أخرى عام 2019.

وكان من المفترض أن يطلق سراحه في نوفمبر.