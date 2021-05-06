السعودية: عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها في المملكة تجاوزت الـ10 ملايين جرعة

أعلنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الخميس، عن تجاوز عدد جرعات لقاح كورونا التي تم إعطاؤها في المملكة الـ10 ملايين جرعة، وذلك عبر أكثر من 587 موقعا للتطعيم في كافة مناطق السعودية، وذلك طبقا لقناة "العربية" الفضائية.

وكانت وزارة الصحة السعودية توسعت في تدشين المزيد من مراكز اللقاحات لتشمل جميع مناطق المملكة، وذلك مواصلةً لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين والحدّ من انتشار فيروس كورونا.

يذكر أن وزارة الصحة قد دشنت مسبقاً العديد من الخدمات والإجراءات والتي من شأنها تعزيز الإقبال على اللقاح، مواصلة لجهودها للحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع كافة والحد من انتشار فيروس كورونا.

ومن بين هذه الخدمات خدمة التطعيم بلقاح كورونا للمرضى في منازلهم من خلال برنامج الرعاية الصحية المنزلية في مناطق السعودية.