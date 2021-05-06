قال الدكتور جاد القاضي، رئيس معهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن الصاروخ الصيني كان في مهمة لإطلاق كبسولة لإنشاء محطة فضائية، مشيرًا على أنه تم فقد السيطرة على الصاروخ وأصبح في مدار خارجي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «مساءdmc» المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء أمس الأربعاء، أن الكبسولة انفصلت عن الصاروخ، الذي يدور حاليً في مدار بيضاوي بسرعة تصل إلى 28 ألف كيلومتر في الساعة.

وذكر أن ارتفاع الصاروخ يتراوح ما بين 160 و360 كيلومتر ويدور 16 مرة حول الأرض في اليوم الواحد، لافتًا إلى صعوبة التنبؤ بمكان ووقت سقوط الصاروخ.

وأوضح أن الصاروح متوقع اقترابه من الغلاف الجوي للأرض خلال يوم 9 مايو، مشيرًا إلى وجود احتمالين لمصير الصاروخ الصيني إما استعادة السيطرة عليه من جانب الصين، أو فقدان السيطرة عليه واختراقه الغلاف الجوي للأرض ما يتسبب في تحطم الصاروخ مع وجود جزء كبير منه نسبيًا يشكل خطورة لاحتمالية سقوطة على مكان مأهول بالسكان.

ولفت إلى أنه لا أحد يستطيع التحكم في مكان سقوط الصاروخ، ذاكرًا أنه لا يمكن رؤية الصاروخ بالعين المجردة نظرًا لكونه جسم معتم غير مضيء.

