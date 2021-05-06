الرئاسي الليبي: علينا توجيه أنظارنا إلى 24 ديسمبر لتأسيس الدولة والنظام المستقر

أكد عضو المجلس الرئاسي الليبي موسى الكوني، ضرورة أن يوجه الليبيون أنظارهم إلى يوم 24 ديسمبر، موعد تأسيس الدولة والنظام المستقر.

وقال الكوني، في مؤتمر صحفي بطرابلس، أوردته وكالة الأنباء الليبية، "كفانا حروبا لم نحقق خلالها أي نصر، هزمنا جميعا، وفقدنا مؤسسات كانت قادرة على بناء الدولة، وأهلنا في الجنوب هم من دفع الثمن غاليا، جراء الصراعات والحروب التي شهدتها بلادنا، شملت كل مناحي الحياة الأمنية والسياسية والاقتصادية".

وأوضح أن الأزمات شملت كل مناطق الجنوب دون استثناء، وأن زياراته سواء للشرق أو الغرب جاءت بهدف الدعوة إلى الوصول إلى الحل السياسي للأزمة، باعتبار أن كل ما يحدث الآن هو بسبب الخلاف السياسي.