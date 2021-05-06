السعودية والبحرين يبحثان أوجه التعاون الثنائي في المجال الإعلامي

بحث وزير الإعلام المكلف السعودي ماجد بن عبدالله القصبي، مع وزير شؤون الإعلام البحريني علي بن محمد الرميحي، أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين في المجال الإعلامي، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها.

واستعرض خلال لقائهما اليوم الخميس، بقصر الضيافة بمكة المكرمة، حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية، عدد من الشؤون الإعلامية الخليجية والعربية، حيث تم الاتفاق على مجموعة من الآليات والمبادرات.

وأكد وزير الإعلام البحريني أن التنسيق بين المملكة والبحرين دائم ومستمر، معربا عن سعادته بزيارة المملكة العربية السعودية ووجوده في هذه الأيام المباركة بمكة المكرمة، موضحا أن اللقاء كان مثمرا ويعكس ما يربط البحرين بالمملكة العربية السعودية من علاقة تمتد جذورها عبر التاريخ.

وأشار إلى أنه سيتم تشكيل فرق عمل لزيادة التنسيق المشترك لمواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، معربا عن سعادته بما شاهده من تنظيم في مكة المكرمة التي استقبلت أكثر من 3 ملايين معتمر منذ بداية رمضان، مشيدا بما شاهده في المسجد الحرام من شباب وفتيات سعوديين يقومون بعمل احترافي ومنظم في خدمة ضيوف الرحمن في ظل هذا الظرف الاستثنائي.

وأكد وزير شؤون الإعلام البحريني، أن أداء مناسك العمرة كان ميسرا وسلسا؛ ما يعكس مستوى عاليا من المهنية في إدارة أداء المعتمرين لمناسك العمرة.