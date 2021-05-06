جامعة الوادي الجديد تناقش مهام التعليم الإلكتروني مع الأعلى للجامعات

عقد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الوادى الجديد، مساء اليوم، اجتماعا مع فريق مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات عبر الفيديوكونفرانس.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، إن الاجتماع شمل مناقشة العمليات والتطبيقات المستخدمة في الجامعة من خلال إدارة التعليم الإلكتروني حول المناهج والمواد التعليمية المستخدمة وإدارة التفاصيل الخاصة بالجداول والمحاضرات والمحاضرين وأماكن المحاضرات وتوزيع الطلبة على المجموعات واستخدام كافة وسائل التواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة والمعامل والأجهزة والبرمجيات المختلفة المستخدمة للتدريب العملي للطلبة وإعداد فصول ذكية بما تتطلبه من أجهزه وبرمجيات، وكذلك التدريب الصيفي للطلبة في الشركات ومراكز التدريب وتقييم الطلبة خلال العام الدراسي وفي نهاية العام الدراسي.

وأضاف أنه تم مناقشة استخراج الشهادات للطلبة والأبحاث والمشروعات البحثية والعملية التعليمية لطلبة الدراسات العليا وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي للمعلومات ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ومدير وحدة التعلم الإلكتروني وممثلين عن وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا ووحدات تكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة الجودة ومدير وحدة القياس التقويم.