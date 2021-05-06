جامعة الوادي الجديد تناقش مهام التعليم الإلكتروني مع الأعلى للجامعات

عقد مركز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بجامعة الوادى الجديد، مساء اليوم، اجتماعا مع فريق مركز الخدمات الإلكترونية والمعرفية بالمجلس الأعلى للجامعات وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات بوزارة الاتصالات عبر الفيديوكونفرانس.
وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوى، رئيس جامعة الوادى الجديد، إن الاجتماع شمل مناقشة العمليات والتطبيقات المستخدمة في الجامعة من خلال إدارة التعليم الإلكتروني حول المناهج والمواد التعليمية المستخدمة وإدارة التفاصيل الخاصة بالجداول والمحاضرات والمحاضرين وأماكن المحاضرات وتوزيع الطلبة على المجموعات واستخدام كافة وسائل التواصل بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس وإدارة الجامعة والمعامل والأجهزة والبرمجيات المختلفة المستخدمة للتدريب العملي للطلبة وإعداد فصول ذكية بما تتطلبه من أجهزه وبرمجيات، وكذلك التدريب الصيفي للطلبة في الشركات ومراكز التدريب وتقييم الطلبة خلال العام الدراسي وفي نهاية العام الدراسي.
وأضاف أنه تم مناقشة استخراج الشهادات للطلبة والأبحاث والمشروعات البحثية والعملية التعليمية لطلبة الدراسات العليا وذلك بحضور الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمدير التنفيذي للمعلومات ومدير وحدة نظم المعلومات الإدارية ومدير وحدة التعلم الإلكتروني وممثلين عن وكلاء الكليات لشئون التعليم والطلاب ووكلاء الكليات لشئون الدراسات العليا ووحدات تكنولوجيا المعلومات ومدير وحدة الجودة ومدير وحدة القياس التقويم.