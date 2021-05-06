غرفة عمليات بزراعة المنيا استعدادا لعيد الفطر المبارك

أعلن إسماعيل عبد البديع رضوان، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة المنيا، اليوم الأربعاء، تشكيل غرفة عمليات المديريات والإدارات والجمعيات الزراعية وحماية الأراضي بالمحافظة خلال أيام عيد الفطر المبارك لهذا العام 2021م بالتنسيق والتعاون مع غرفة عمليات ديوان عام محافظة المنيا وغرفة عمليات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمنع التعديات علي الأراضي الزراعية خلال إجازة العيد المقررة من يوم الأربعاء الموافق 5 مايو حتى الأحد ١٦ مايو.

وأوضح رضوان أنه سيتم تنفيذ المرور الميداني على الزمام لاكتشاف التعدي فور حدوثه وإزالته في المهد وإعادة الأرض إلى الزراعة مرة أخرى، وعمل جميع الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة المخالفين إلى جهات التحقيق والنيابة، وذلك حفاظًا على الرقعة الزراعية من التآكل.