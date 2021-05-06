وزارة الدفاع الجزائرية: القضاء على إرهابي مطلوب شمالي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم الخميس، القضاء على إرهابي مطلوب بولاية "المدية" شمالي البلاد، خلال عملية بحث وتمشيط مازالت متواصلة.

وذكر بيان لوزارة الدفاع الجزائرية اليوم أنه "في إطار مكافحة الإرهاب، قضت قوات الجيش على إرهابي مطلوب اليوم خلال عملية بحث وتمشيط بجبل (الشاون) ببلدية "دراق" بولاية المدية".

وأضاف البيان أن العملية التي مازالت متواصلة مكنت من ضبط بندقية آلية من نوع كلاشنيكوف و3 خزن ذخيرة مملوئين ونظارة ميدان.. مشيرا إلى أن هذه العملية تأتي في سياق النتائج الإيجابية التي تحققها مختلف وحدات الجيش الجزائري لتؤكد مدى حرصها وعزمها على مواصلة مكافحة الإرهاب ومطاردة فلول المجرمين والقضاء عليهم.