موسكو: اعتبار لقاح موديرنا الأفضل بين لقاحات كورونا هو قرار اقتصادي وسياسي

وصف مدير مركز "جاماليا" الروسي لبحوث علم الأوبئة والأحياء الدقيقة التابع لوزارة الصحة الروسية ألكسندر جينتسبورج، قرار اعتبار لقاح موديرنا الأميركي الأفضل بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد خلال المؤتمر العالمي للقاحات أمس الأربعاء في واشنطن، بأنه قرر اقتصادي وسياسي.

وقال جينتسبورج في تصريح لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم الخميس: "يمكنني القول إن هذا قرار اقتصادي سياسي، فنحن نتحدث عن لقاحات يبلغ سعرها 100 مليار دولار".

وأضاف: "في حال الاعتراف بلقاح "سبوتنيك V" بأنه الأفضل، فهذه الأموال كانت ستذهب إلى روسيا، وأود أن أذكركم بأن المؤتمر انعقد في واشنطن"، مشيرا إلى أن المؤتمر العالمي للقاحات اعتبر لقاح موديرنا الأميركي الأفضل على الرغم من أن أعداد الوفيات الناتجة عن اللقاحات المصنعة اعتمادا على تكنولوجيا "آر إن إيه"، ومنها لقاح موديرنا، أعلى بكثير من الوفيات الناجمة عن لقاح "أسترازينيكا" لكل 100 ألف شخص.

يُذكر أنه تم الإعلان في وقت سابق عن الاعتراف خلال انعقاد المؤتمر العالمي للقاحات في واشنطن بلقاح شركة موديرنا الأميركية والمعهد الوطني الأميركي للصحة الأفضل بين اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، متجاوزا بذلك لقاح "سبوتنيك V" الروسي.