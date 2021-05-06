البنك المركزي الماليزي يبقي على معدل الفائدة الرئيسي دون تغيير

أبقت ماليزيا على معدل الفائدة الرئيسي عند مستواه القياسي المنخفض اليوم الخميس، في وقت تهدد فيه الزيادة الجديدة في الإصابات بفيروس كورونا بمزيد من التأخير في التعافي الاقتصادي.

وأبقى بنك "نيجارا ماليزيا" على معدل الفائدة الرئيسي عند 75. 1%، وذلك للاجتماع الخامس على التوالي، وهو القرار الذي توقعه الخبراء الاقتصاديون الـ21 الذين استطلعت وكالة "بلومبرج" للأنباء آراءهم.

وقال البنك المركزي، في بيان اليوم الخميس، إن "أحدث المؤشرات تشير إلى استمرار التحسن في النشاط الاقتصادي في الربع الأول وحتى أبريل."

إلا أنه لفت إلى أن إعادة فرض التدابير مؤخرا لاحتواء تفشي الفيروس في مناطق بعينها سيؤثر على النشاط الاقتصادي على المدى القصير، وستكون التداعيات أقل حدة حيث يُسمح لجميع القطاعات الاقتصادية تقريبا بالعمل.

وأشار البنك، رغم ذلك إلى أن التوازن بين المخاطر وتوقعات النمو لا يزال يميل إلى الاتجاه السلبي.