تأجيل بدء تشغيل محطة استقبال الغاز الطبيعي المسال في غانا

اضطرت شركة "تيما إل.إن.جي تيرمينال كو" التي تبني أول محطة لاستقبال الغاز الطبيعي المسال في غانا إلى تأجيل بدء المشروع إلى أغسطس المقبل بدلا من الموعد الأصلي وكان مارس الماضي بسبب عدم وصول وحدة التخزين العائمة إلى المحطة في الموعد المقرر نتيجة جائحة فيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن كواكو بواكي أديجي أحد مديري تيما إل.إن.جي القول إن الشركة تلقت إخطارا بأن الوحدة العائمة التي كان مقررا وصولها من سنغافورة في كانون ثان/يناير الماضي، لم تعد متاحة بسبب صعوبات عديدة من تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، مضيفا أنه يجري حاليا العمل من أجل توفير بديل لهذه الوحدة.

وقال أدجي، إنه تم التعاقد من وحدة تخزين وإعادة تغييز الغاز المسال واسمها فاسانت1 لمدة تتراوح بين 9 و12 شهرا، على أن تبدأ فترة التعاقد بنهاية الشهر الحالي.

وستصل أول شحنة غاز مسال إلى المحطة في يوليو المقبل، بحيث يبدأ تشغيل المشروع فعليا خلال 55 يوما أخرى.

يذكر أنه سيتم استخدام الغاز الطبيعي المسال المستورد في تشغيل محطات كهرباء في غانا.

وستورد شركة النفط البريطانية الهولندية العملاقة رويال داتش شل شحنات الغاز المسال للمحطة ثم تحصل على الغاز بعد معالجته لتقوم بإعادة بيعه إلى شركة النفط الوطنية الغانية المملوكة للدولة.