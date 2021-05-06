الهند تسجل أكثر من 400 ألف إصابة ونحو 4000 وفاة بكورونا خلال 24 ساعة

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سجلت الهند 3980 حالة وفاة بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 230 ألفا و168.

وأفادت وزارة الصحة بأنه تم تسجيل 412262 إصابة خلال الفترة نفسها، لتتخطى الحصيلة الإجمالية حاجز الـ 21 مليون إصابة.

وشهدت الهند مؤخرا زيادات كبيرة في عدد الإصابات والوفيات بالفيروس.

وحذر كبير المستشارين العلميين بالحكومة كيه فيجاي راجافان من أن حدوث موجة تفشي ثالثة للفيروس تعد أمرا محتوما، واعترف لأول مرة أن سلالة "مزدوجة التحور" تم اكتشافها في الهند يمكن أن تكون سبب ارتفاع حالات الاصابة بالفيروس.

وأضاف مساء أمس الأربعاء: "الموجة الثالثة من تفشي الفيروس أمر لا مفر منه ، في ظل المستويات المرتفعة من الفيروس المنتشر"، موضحا" ولكن ليس من الواضح النطاق الزمني الذي سيحدث فيه ذلك. علينا أن نستعد لموجة جديدة".

وأضاف أن تفشي السلالة البريطانية سريعة الانتشار من الفيروس تباطأ. وأوضح أنه ربما يكون هناك حاجة لتحديث اللقاحات لتتغلب على السلالات الجديدة التي تتفشى سريعا.

وقالت هنريتا فوري المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونسيف": "مالم يتدخل العالم ويساعد الهند الآن. سوف يكون لذلك صدى في أنحاء المنطقة والعالم فيما يتعلق بالوفيات بالفيروس وتحورات الفيروس وتأخر الإمدادات".

ولم تسفر إجراءات الإغلاق في عدة ولايات في خفض معدلات الاصابة بالفيروس حتى الآن، حيث أن ولاية ماهاراشترا الأكثر تضررا مستمرة في تسجيل حالات إصابة مرتفعة بلغت 57 ألف حالة جديدة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل.

كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك.