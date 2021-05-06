تراجع أسهم شركة مودرنا في ظل انخفاض مبيعات اللقاح

تراجعت أسهم شركة "مودرنا"، في التعاملات الصباحية ليوم الخميس، بعد أن جاءت عائدات اللقاح الذي تقوم بتصنيعه دون مستوى توقعات المحللين، بينما حققت الشركة زيادة طفيفة في توقعات المبيعات خلال العام.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم، أن إيرادات شركة "مودرنا" التي تقدر بـ 94ر1 ملياردولار، جاءت أقل من توقعات "وول ستريت".

ويتضاءل حجم الزيادة، التي تقدر نسبتها بـ3. 4 بالمئة، في المبيعات السنوية المتوقعة للمنتجات إلى 2. 19 مليار دولار، بالمقارنة مع 26 مليار دولار التي تتوقعها شركة "فايزر" المنافسة حاليا من مبيعات اللقاح المضاد لمرض "كوفيد- 19" هذا العام.

وانخفضت أسهم شركة الأدوية بنسبة 3. 6 بالمئة بحلول الساعة 0758 صباحا بتوقيت نيويورك قبل فتح الأسواق الأمريكية.