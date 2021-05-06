 تراجع خسائر أير فرانس-كيه.إل.إم خلال الربع الأول - بوابة الشروق
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تراجع خسائر أير فرانس-كيه.إل.إم خلال الربع الأول

د ب أ
نشر في: الخميس 6 مايو 2021 - 9:08 ص | آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 9:08 ص

أعلنت مجموعة الطيران الفرنسية الهولندية أير فرانس-كيه,إل,إم اليوم الخميس، تراجع خسائرها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 48ر1 مليار يورو مقابل 8ر1 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كما تراجعت إيرادات المجموعة التي تضم شركات أير فرانس وكيه,إل,إم وترانسافيا خلال الربع الأول إلى 16ر2 مليار يورو مقابل 02ر5 مليار يورو خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتتوقع الشركة أن تكون بداية الربع الثاني من العام الحالي مشابهة للربع الأول في ظل استمرار سمة الحجز قصير المدى للتذاكر لدى الركاب نتيجة استمرار إجراءات الإغلاق المشددة المفروضة في فرنسا للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد حتى أوائل مايو الحالي على الأقل، واستمرار الإغلاق والقيود على السفر في هولندا والعديد من دول العالم.


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