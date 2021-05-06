 بلومبرج: الريال الإيراني ارتفع بأكثر من 25% منذ بدء المفاوضات النووية - بوابة الشروق
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بلومبرج: الريال الإيراني ارتفع بأكثر من 25% منذ بدء المفاوضات النووية

د ب أ
نشر في: الخميس 6 مايو 2021 - 4:53 م | آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 4:53 م

ارتفع سعر صرف الريال الإيراني بأكثر من 25% منذ بدء المفاوضات بين إيران والقوى العالمية الكبرى، والرامية إلى إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

 

ولفتت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن هذا يعني أن الاقتصاد الإيراني يتوقع تخفيف العقوبات الأمريكية.

 

وكانت العملة قد تراجعت بنحو 80% مقابل الدولار بعد انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق في مايو من عام 2018 وقيامه بإعادة فرض المئات من العقوبات على الاقتصاد الإيراني.

 

إلا أن المحادثات التي بدأت مطلع أبريل دفعت الريال إلى الارتفاع.

 

ونقلت بلومبرج عن ثلاثة تجار عملة في طهران أن سعر الدولار كان صباح اليوم 206 ريالات في السوق الحرة، مقابل 258 ألفا و500 ريال في الأول من أبريل، أي قبل أيام من المفاوضات التي يقودها الاتحاد الأوروبي في فيينا.

 


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