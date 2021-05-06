وزير الزراعة يبحث مع نظيره السوداني سبل التعاون في مجال الإنتاج الحيواني والاستزراع السمكي

استقبل السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حافظ إبراهيم وزير الثروة الحيوانية السوداني وبحثا سبل التعاون في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والاستزراع السمكي وبناء القدرات والتدريب وتبادل الخبرات، كما بحث الاجتماع المشروع الاستراتيجي للحوم والتعاون في مجال مكافحة الأمراض وضبط التهريب ومنع الصيد الجائر بالإضافة إلى التعاون في مجال الخدمات البيطرية والأمصال واللقاحات والاستثمار والبحث العلمي، وتنمية المناحل وعسل النحل.

وعقب الاجتماع، قال القصير إن العلاقات بين مصر والسودان علاقات تاريخية أزليه وتربطهما مصالح مشتركة واحدة وهناك دعم سياسي قوى لتدعيم هذه العلاقات كما أن هناك تفاهما ورؤية موحدة على مستوى عال في القضايا التي تهم البلدين

وأكد حسب بيان صادر عن وزارة الزراعة، أن هذه الزيارة "تأتي في إطار توجيه القيادة السياسية من أجل بحث افاق التعاون المشترك ولهذا كانت دعوتنا لوزير الثروة الحيوانية السوداني للاطلاع على التجربة المصرية في مجال الإنتاج الحيواني والثروة السمكية والداجنة والخدمات البيطرية والبحث العلمي".

وأضاف القصير أنه بحث مع وزير الثروة الحيوانية السوداني الكثير من الموضوعات المشتركة بين البلدين مثل تدعيم القدرات وزيادة البحوث التطبيقية في دولة السودان الشقيقة وأيضا زيادة التبادل التجاري بين البلدين سواء في مجال اللحوم من السودان أو الأمصال والدواجن من مصر وأيضا تقديم الدعم الفني والتكنولوجي والاستزراع السمكي المكثف والمفرخات وكذلك مقاومة الأمراض وتطوير التلقيح الاصطناعي وتحسين الثروة الحيوانية خاصة أن دولة السودان يوجد بها ثروة حيوانية كبيرة تسهم في الناتج المحلي بنسبة كبيرة.

وأكد أن الاجتماع بحث إنشاء مزرعة نموذجية مصرية في السودان في مجال الثروة الحيوانية تكون بحثية وتدريبية وبناء القدرات حتى تكون نموذجا للقطاع الخاص كما تم الاتفاق على استمرار اجتماعات اللجنة العليا بصفة دورية برئاسة الوزيرين وتشكيل لجنة فنية مشتركة من البلدين لمتابعة وترجمة الاتفاقات إلى نتائج ملموسة على ارض الواقع لتحقيق التنمية لشعب مصر والسودان.

ومن جهته، أكد وزير الثروة الحيوانية السوداني، أن هذه الزيارة تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية في البلدين لتعميق التعاون والمنافع المتبادلة في قطاع الثروة الحيوانية بشكل خاص وتبادل الخبرات في مجال التدريب والمعامل البيطرية والوقوف على تجربة الاستزراع السمكي والطفرة التي حققتها جمهورية مصر العربية في مجال الثروة الداجنة والتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات والأمصال واللقاحات والاستفادة من الخبرة المصرية في هذا المجال.

وأضاف أن هناك أفكار كثيرة لتحقيق الامن الغذائي والتكامل بين مصر والسودان وتبادل السلع التي يوجد فيها فائض عن السوق المحلي في البلدين، مؤكدا "إننا بصدد إطلاق المشروع الاستراتيجي للحوم والذى سيحقق الاكتفاء الذاتي من اللحوم الحمراء".