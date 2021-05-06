 الشرطة الإيرانية تحقق في وفاة دبلوماسية سويسرية في طهران - بوابة الشروق
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الشرطة الإيرانية تحقق في وفاة دبلوماسية سويسرية في طهران

علم إيران
علم إيران
د ب أ
نشر في: الخميس 6 مايو 2021 - 8:58 ص | آخر تحديث: الخميس 6 مايو 2021 - 8:58 ص

 قالت وزارة الخارجية الإيرانية الأربعاء إن الشرطة تحقق في وفاة دبلوماسية سويسرية في طهران.

وذكر المتحدث باسم الخارجية الايرانية سعيد خطيب زاده: "تحقق الشرطة حاليا بشكل مكثف في الظروف التي أدت إلى وفاة الدبلوماسية".

وأعرب عن أسفه لحادث سقوط الدبلوماسية السويسرية من برج كامرانية السكني بطهران والذي أدى إلى وفاتها، مؤكدا أن وزارة الخارجية تتابع القضية عن طريق الجهات المعنية، حسبما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وأضاف خطيب زاده أن جثمان المتوفية نقل إلى الطب الشرعي لإجراء التحقيقات اللازمة ليتم بعد ذلك وضعه تحت تصرف السفارة السويسرية بطهران.

ولفت إلى أن السفير السويسري التقى المسؤولين المعنيين بوزارة الخارجية وتبادل معهم وجهات النظر حول مختلف جوانب القضية ، وقال: "إن وزارة الخارجية وفي إطار نص معاهدة فيينا حول العلاقات الدبلوماسية ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة والتعاون الضروري في هذا المجال".

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