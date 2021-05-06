نمو قطاع الخدمات في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ 2013

أظهرت بيانات أصدرتها شركة "اي اتش اس ماركيت" للأبحاث السوقية اليوم الخميس نمو قطاع الخدمات في بريطانيا بأسرع وتيرة منذ أكتوبر 2013، ويرجع ذلك إلى ارتفاع الانفاق الاستهلاكي وانتعاش الأعمال في ظل تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا.

وقد ارتفع مؤشر الخدمات إلى 0ر61 في أبريل الماضي بعدما سجلت 3ر56 نقطة في مارس الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن خريطة الطريق لتخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا كانت عاملا أساسيا في تعزيز القطاع، وقد ارتفعت الطلبات الجديدة بأكبر نسبة منذ ديسمبر 2013.

ارتفع معدل التوظيف بأسرع وتيرة خلال خمسة أعوام ونصف خلال شهر أبريل الماضي.

وتوقعت الشركة انتعاش النشاط الاقتصادي في بريطانيا خلال الـ12 شهرا المقبلة.