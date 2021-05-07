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يرى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز، أن فريقه فقد الكثير من النقاط السهلة خلال الفترة الأخيرة.

وفاز بيراميدز على وادي دجلة بنتيجة 3-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 20 للدوري.

وقال أروابارينا في تصريحات للمؤتمر الصحفي: «في المباريات الأخيرة لابد من معالجة بعض الأمور ومنها فقدان الكثير من النقاط السهلة».

وأضاف: «مستوى الفرق في الدوري قريب وهو ما يجعل المباريات صعبة، ولكن علينا الآن نسيان نتيجة لقاء دجلة والتركيز على مواجهة سيراميكا كليوباترا التي تقام يوم الأحد المقبل».

وأكمل مدرب بيراميدز: «المباراة أمام دجلة كانت قوية، وتحكمنا في المباراة وفي الشوط الأول وصلنا كثيرا لمرمى الفريق وكانت هناك انسيابية وسهولة في نقل الكرة وينقص فقط الدقة في اللمسة الأخيرة والتسجيل».

وأتم المدرب:«احتسب للفريق ضربة جزاء وأهدرناها وارتدت بهدف وركلة جزاء علينا وتمكنا من تسجيل التعادل في وقت جيد للغاية والتغييرات كانت مميزة وتوقيتها جيد واللاعبون ساهموا في تحقيق الفوز وأوجه لهم جميعا الشكر على الأداء الممتاز».