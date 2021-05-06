السفير السوري في لبنان: سوريا تخرج من الحرب الإرهابية منتصرة رغم خسارة اقتصادها

أكد السفير السوري في لبنان علي عبد الكريم علي، اليوم الخميس، أن "سوريا تخرج من هذه الحرب الإرهابية منتصرة، لقد خسرت ونزفت في أبنائها واقتصادها، لكنها ربحت في نتائج صوابية موقفها".

ونقلت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية اليوم عن السفير السوري قوله، خلال لقائه وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية العميد محمد فهمي، إن زيارته إلى الوزير هي لطلب الدعم والرعاية والتنسيق بخاصة وأن السفارة مقبلة على استقبال السوريين في 20 مايو الجاري موعد الاستحقاق الرئاسي، ذاكرا أن الوزير فهمي كان في غاية التجاوب والتفهم ووعد بالقيام بكل ما يمكن لضمان سير العملية الانتخابية بأمان، وضمان أن يصل السوريون من كل المناطق اللبنانية".

ولفت إلى أن "الرأي متشابه في كثير من الاستبشار بإمكانية الخروج من الأوضاع الصعبة التي يعانيها لبنان وأشقاؤه في سوريا".

ووفق الوكالة، بحث الجانبان في الأوضاع العامة، والتدابير التي تطلبها السفارة السورية من وزارة الداخلية لمواكبة تدفق السوريين القاطنين في لبنان، لممارسة حقهم في التصويت للانتخابات الرئاسية السورية.