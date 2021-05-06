السيسي يطلع على المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة

اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول استعراض المخطط التنفيذي لمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة، وذلك حسبما أفادته فضائية «إكسترا نيوز»، في خبر عاجل لها، مساء الخميس.

ووجه الرئيس بتركيز استراتيجية مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة لتوطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية وتوفير فرص العمل.