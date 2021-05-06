وزير المالية: دعم جهود البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد لتوفير لقاحات كورونا بالقارة

أكد محمد معيط، وزير المالية، رئيس الجمعية العامة للبنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، حرص مصر على دعم جهود البنك في مساندة القارة الإفريقية باعتباره أكبر مؤسسة تمويل تجاري متعددة الأطراف بأفريقيا تستهدف إدارة الآثار والصدمات المالية والاقتصادية والصحية الناجمة عن الأوبئة، والمساعدة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي للدول الإفريقية؛ بما يُسهم في دفع حركة النمو الاقتصادي، وتعزيز التجارة البينية.

وقال الوزير، في لقائه مع بنديكت أوكي أوراما، رئيس مجلس إدارة البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد، إن مصر تدعم أيضًا جهود البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، في تقديم التسهيلات الميسرة للدول الأفريقية للحصول على اللقاحات المضادة لفيروس كورونا؛ بما يُساعد في الحفاظ على سلامة المواطنين، ومساندة الاقتصادات الأفريقية في ظل الجائحة، من أجل استمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية وتحقيق النمو؛ بما يُرسي دعائم التكامل، على نحو يدفع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية.

وأشاد الوزير، بدور البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد في تمويل وتعزيز التجارة البينية داخل أفريقيا وإلى خارجها أيضًا، حيث يُمثل أداة فعَّالة للارتقاء بعلاقات التعاون بين الدول الأفريقية، لافتًا إلى أن جميع المساهمين لديهم رغبة جادة في تعظيم أنشطة البنك، على نحو يحقق الأهداف المرجوة.

وتم خلال هذا اللقاء استعراض الأداء المالي للبنك في عام ٢٠٢٠، وخطة عام ٢٠٢١، وترتيبات عقد الجمعية العمومية المقبلة، وتم الاتفاق على الاجتماع مرة أخرى خلال شهر مايو الحالي لبحث سبل زيادة رأس مال البنك.

واستعرض بنديكت أوكى أوراما رئيس مجلس إدارة البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، خلال اللقاء، أنشطة البنك المختلفة ومن أهمها: السعي لتقديم تسهيلات للدول الإفريقية للحصول على لقاحات ضد فيروس كورونا المستجد، والتعاقد مع كبار الموردين لتوفير الجرعات بأسعار مناسبة؛ من أجل تحصين أكبر نسبة ممكنة من أبناء القارة الأفريقية، إضافة إلى جهود دفع تنفيذ منطقة التجارة الحرة الأفريقية، ومن أبرزها: إطلاق مشروع تسوية المدفوعات بالعملات المحلية، فضلا عن بحث سبل تنفيذ قرار مجموعة وزراء المالية الأفارقة «F15» بشأن زيادة رأس مال البنك لإتاحة المزيد من الموارد لتمكينه من القيام بمهامه لخدمة القارة الأفريقية.

حضر اللقاء شيرين الشرقاوي مساعد الوزير للشئون الاقتصادية، والسفير حسام حسين مستشار الوزير للعلاقات الخارجية، والدكتور محمد إبراهيم عضو المكتب الفني لنائب وزير المالية للخزانة العامة.