بريطانيا تجري محادثات مع الهند وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية

من المقرر أن تجري بريطانيا محادثات ثنائية، اليوم الخميس، مع الهند وجنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية، بعد ثلاثة أيام من الاجتماعات مع مسؤولي مجموعة السبع.

وسوف يستضيف وزير الخارجية البريطاني، دومينيك راب، اجتماعات ثنائية منفصلة مع وزراء الخارجية: سوبراهمانيام جايشانكار وناليدي باندور وتشونج إيوي يونج.

وسيعقد جايشانكار اجتماعه بصورة افتراضية (عبر الانترنت)، بعد أن تم إخطاره خلال زيارته التي قام بها لحضور اجتماعات مجموعة السبع، بأنه من المحتمل أن يكون قد تعرض لفيروس كورونا.

وقالت مصادر رسمية لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) إن جايشانكار سيخضع للحجر الصحي يوم الثلاثاء.

وكانت دول بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان، نشرت أمس الأربعاء - في آخر أيام الاجتماع مع ممثلي مجموعة السبع - بيانا إلى جانب الاتحاد الأوروبي.

وأكدت فيه على أهمية علاقتها مع الدول الضيفة، ومن بينها جنوب إفريقيا وكوريا الجنوبية والهند، التي تمت دعوتها بشكل خاص.