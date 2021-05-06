البرلمان الألماني يوافق على منح إعفاءات من قيود كورونا للملقحين والمتعافين

وافق البرلمان الألماني اليوم الخميس، بأغلبية كبيرة على مرسوم للحكومة الألمانية يقضي بإعفاء الحاصلين على تطعيم كامل ضد كورونا والمتعافين من مرض كوفيد-19، من العديد من قيود مكافحة وباء كورونا.

وصوتت أحزاب الائتلاف الحاكم (حزب المستشارة انجيلا ميركل المسيحي الديمقراطي وشقيقه الأصغر الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري والحزب الاشتراكي الديمقراطي) بالإضافة إلى حزب الخضر واليسار، لصالح المرسوم.

في المقابل، امتنع الحزب الديمقراطي الحر عن التصويت فيما عارض حزب البديل من أجل ألمانيا المرسوم الحكومي.

ويمكن للمرسوم أن يدخل حيز التنفيذ بعد غد السبت بعد موافقة مجلس الولايات عليه غدا الجمعة.

وسيقدم المرسوم للملقحين والمتعافين بصورة تلقائية تسهيلات كانت سارية حتى الآن فقط للأشخاص أصحاب المسحات السلبية لاختبار كورونا، شريطة الحصول على جرعتي التطعيم بالكامل أو التعافي من مرض كوفيد-19.

وتتضمن هذه التسهيلات إتاحة اللقاءات بين هؤلاء الأشخاص بدون قيود كما لن يتم احتسابهم ضمن العدد المسموح بمشاركته في اللقاءات المقيدة، أي أن من الممكن لشخصين غير ملقحين أن يلتقيا في الأماكن التي تشهد زيادة في أعداد إصابات كورونا مع عدد غير محدود من الملقحين والمتعافين.