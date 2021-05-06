الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 5 فلسطينيين بالضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، 5 فلسطينيين خلال عمليات دهم وتفتيش في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت مدينة طوباس، واعتقلت فلسطينيين اثنين، واعتقلت اثنين اخرين عقب اقتحامها بلدة سلواد شرق رام الله وداهمت منازلهم وتفتشيها، فيما اندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين وجنود الاحتلال، دون أن يبلغ عن إصابات.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، شابا من قرية العساكرة، شرق بيت لحم بعد أن داهمت منزل ذويه وفتشته.

وفي السياق، هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، مراكب الصيادين قبالة بحر مدينة غزة من خلال إطلاق نيران أسلحتها وفتح خراطيم المياه على مراكب الصيادين، ما أدى إلى تضرر أحدها على الأقل دون وقوع إصابات في صفوف الصيادين، الذين أجبروا على المغادرة إلى شاطئ البحر.